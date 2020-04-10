Рим, , 18:32 — REGNUM Руководство итальянской Серии А сообщила, что получила согласие от ассоциации игроков и тренеров лиги о сокращении зарплат в связи с финансовым кризисом, вызванным коронавирусом.

Согласно информации портала Sportando, игрокам, получающим больше 30 тысяч евро в месяц, зарплаты не будут урезаны. Если сумма по контракту составляет от 30 до 50 тысяч, то зарплата понизится на 7,5%. Контракты, превышающие 50 тысяч евро в месяц, сократятся на 20% от привычной зарплаты.

Отмечается, что клубы имеют право самостоятельно определять зарплату игрокам и тренерам.