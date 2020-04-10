Эдмонтон, Канада, , 18:08 — REGNUM Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтона Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о том, как проводит карантин во время пандемии коронавируса

«Это тяжело, когда ты долго не катаешься на коньках, а потом тебе приходится возвращаться. Вы не сможете воссоздать те кардио-нагрузки, с которыми сталкиваетесь во время боя в тренажерном зале. Невозможно создать такие же условия для катания, как и в игре. Вы можете ездить или шагать столько, сколько захотите, но это не одно и то же. В прошлом году я долго не катался на коньках. Похоже, что я вновь сталкнулся с аналогичной ситуацией в этом отношении. Я надеюсь, что прошлогодний опыт мне поможет.

Сейчас это тяжело для всех. Мне легче справиться с этой ситуацией, зная, что мы все вместе. Я не один такой дома. Все находятся в карантине. В это трудное время вы должны доверять своей семье и друзьям. Я все время звоню родителям и брату. У меня есть друзья, с которыми я поддерживаю контакт. Теперь вы должны доверять людям, которых любите, и убедиться, что с ними все в порядке. Мы все хотим помочь друг другу, так что все это в прошлом. Для этой цели мы общаемся через увеличение, FaceTime или другие платформы. Я делаю это постоянно», — цитирует игрока официальный портал НХЛ.