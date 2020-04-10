Париж, , 17:52 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) может сократить зарплаты игрокам Лиги 1.

По данным источника, игрокам, чья заработная плата составляет от 10 тысяч евро до 20 тысяч евро, получат сокращение в размере 20%. От 20 тысяч до 50 тысяч евро — на 30%, от 50 тысяч евро до 100 тысяч евро — на 40%.

Зарплаты футболистов, которые зарабатывают больше 100 тысяч евро в месяц, могут получить сокращение в размере 50%.

Сообщается, что под сокращение должен попасть российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который получает 225 тысяч евро в месяц.

При этом рекомендации UNFP не относятся к игрокам, получающие менее 10 тысяч евро в месяц.

Ранее руководство ФИФА вышло с обращением к игрокам с просьбой пойти на снижение зарплаты на 50% в связи с всемирным финансовым кризисом, вызванным коронавирусом.