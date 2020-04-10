Лондон, , 17:26 — REGNUM Норман Хантер, знаменитый английский футболист, попал в госпиталь с диагнозом COVID-19. Сообщение об этом появилось на сайте футбольного клуба «Лидс Юнайтед», за который Хантер играл с 1962 по 1976 годы.

Клуб, пользуясь случаем, напоминает обществу и СМИ о том, что Хантеру и его семье необходимо личное пространство в это нелегкое время. Это связано с тем беспокойством и назойливым вниманием, которое проявили англичане по поводу болезни своего легендарного футболиста.

Норман Хантер — игрок «Лидс» и сборной Англии, чемпион мира 1966 года.