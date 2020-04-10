Мюнхен, Германия, , 16:52 — REGNUM Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер не может договорится с клубом о новом контракте. Согласно сообщения портала Bild, голкипер требует от руководства 20 миллионов евро в год.

Ранее стало известно, что 34-летний немец хочет контракт сроком на пять летом и заработной платой около 20 миллионов.

Напомним, что нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2021 года, после окончания которого Нойер, если не договорится с руководством, может стать свободным.

В этом сезоне Нойер провел 37 матчей в составе «Баварии», отстояв 15 матчей на «ноль».