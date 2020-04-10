Москва, 10 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Московский «Локомотив» договорился с футболистами о снижении зарплаты в период пандемии коронавируса. Об этом 10 апреля заявил главный тренер команды Юрий Сёмин, сообщает ТАСС.
«Игроки согласились на снижение зарплаты, я в этом и не сомневался», — сказал Сёмин.
При этом он не стал уточнять, в каком объёме и на какой срок сокращены зарплаты игроков.
Напомним, ранее о снижении зарплат футболистам сообщили «Спартак», «Рубин», «Уфа», «Динамо», «Крылья Советов», «Зенит» и ЦСКА.
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