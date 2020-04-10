Манчестер, Великобритания, , 16:06 — REGNUM Правый полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо заявил, что собирается перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом, об этом сообщил The Athletic.

Напомним, что ранее руководство «Манчестера» пообещало вундеркинду «шмелей» зарплату свыше 450 тысяч евро в неделю и гарантированный седьмой номер на футболке. Под семеркой в истории «дьяволов» выступали Криштиану Роналду и сам Джордж Бест.

Санчо перешел в стан «дортмундцев» летом 2017-го года из академии «Манчестер Сити» за 8 миллионов евро. В этом сезона англичанин является лучим бомбардиром команды во всех турнирах, набрав 36 (17+19) очков по системе «гол+пас» за 35 матчей.