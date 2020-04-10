Токио, , 15:17 — REGNUM Олимпийские игры в Токио могут не состояться и в 2021 году, если не удастся обуздать пандемию коронавируса. Об этом 10 апреля заявили в оргкомитете Олимпиады.

В оргкомитете не исключили, что Игры могут быть перенесены на ещё более поздний срок.

Напомним, Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось перенести на лето 2021 года.

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