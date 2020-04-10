Барселона, Испания, , 15:12 — REGNUM «Барселона» хочет обменяться футболистами с «Манчестер Сити». Об этом 10 апреля сообщает The Telegraph.

По информации издания, «Барселона» проявляет интерес к португальском защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу. При этом в каталонском клубе хотят расстаться с другим португальцем — Нелсоном Семеду.

Семеду играет за «Барселону» с июля 2017 года. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.

Канселу перешёл в «Манчестер Сити» летом 2019 года. Ранее он играл за «Бенфику», «Валенсию», «Интер» и «Ювентус».