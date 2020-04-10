Атланта, США, , 14:24 — REGNUM Российская легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что в США плачевная ситуация с пандемией коронавируса. Об этом она сказала в эфире подкаста Sportrecs.

«В США Ситуация очень плачевная. То, что в России ввели жёсткий карантин, это самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке», — сказала Клишина.

Она добавила, что ситуация в США зависит от штата, поскольку везде разные правила. Например, в Атланте (штат Джорджия) можно выходить на улицу, но при этом всем советуют оставаться дома.

Напомним, на 10 апреля в США подтверждено более 465 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 16 тыс. скончались.