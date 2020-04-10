Москва, , 13:16 — REGNUM Международные соревнования, перенесённые из-за пандемии коронавируса, будет готова провести Россия. Об этом 10 апреля на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Если возникнет необходимость помощи международным федерациям, где отменены соревнования, особенно квалификационные турниры Олимпиады, Россия будет готова рассмотреть организацию этих мероприятий», — сказал Матыцин.

Он добавил, что Минспорта предложило российским спортивным федерациям провести переговоры с международными организациями о возможности проведения турниров в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Матыцин заявил, что всего в России было отменено более тысячи спортивных мероприятий из-за коронавируса.

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