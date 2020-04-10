Москва, , 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России. Об этом 10 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьёва.

«Сегодня полицейские составили на подмосковного журналиста Романа Иванова два новых протокола», — сообщил Соловьёв.

По его словам, протоколы составлены за несохранение дистанции от других граждан более метра, а также за невыполнение требований полиции.

Утверждается, что это административное дело является первым в России, связанным с нарушением социальной дистанции в условиях эпидемии коронавируса.