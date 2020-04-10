Москва, , 12:11 — REGNUM Более тысячи спортивных мероприятий было отменено в России из-за коронавируса. Об этом 10 апреля заявил на пресс-конференции министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы были вынуждены приостановить или отменить более тысячи спортивных соревнований всероссийского и регионального уровней», — сказал Матыцин.

Он добавил, что российские спортсмены не смогли принять участие в 248 международных соревнованиях, из которых 31 должно было состояться на территории России.

Напомним, на 10 апреля в России подтверждено 11 917 случаев заражения коронавирусом. Из них 795 человек выздоровели, умерли 94 человека.