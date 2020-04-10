Сакраменто, США, , 12:06 — REGNUM Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заставил отменить турнир UFC 249. Об этом 10 апреля сообщает The New York Times.

По информации издания, что Ньюсом позвонил руководству компании Disney, владеющей спортивным телеканалом ESPN, который должен был показать турнир. Губернатор потребовал отменить турнир, который предполагалось провести в одной из индейских резерваций на севере Калифорнии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава UFC Дэна Уайт отменил турнир, главным боем которого должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона (позже Нурмагомедова заменил американец Джастин Гейджи).

В условиях пандемии коронавируса Уайт хотел провести турнир сначала в Нью-Йорке, затем на частном острове. После этого сообщалось, что местом проведения выбрана индейская резервация в Калифорнии.

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