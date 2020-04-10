Остров Ивиса, Испания, , 11:49 — REGNUM Футболист испанского клуба «Ибица» Алекс Кинтанилья разработал респиратор, который может выполнять функции аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом 10 апреля сообщает Marca.

Сообщается, что футболист совместно с промышленным инженером и специалистом по жидкостям занимался проектированием и разработкой респиратора. Ранее это устройство было изобретено испанским доктором Лукасом Пиказо для борьбы с коронавирусом.

По словам Кинтанильи, респиратор хорошо подходит для людей, заражённых коронавирусом. Устройство является прототипом аппарата ИВЛ, но стоит намного дешевле.

Он добавил, что эти респираторы будут продаваться по себестоимости. Подобный респиратор обычно стоит более €20 тыс., а новое устройство в 10 раз дешевле — от €2 тыс.