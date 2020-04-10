Питтсбург, США, , 10:06 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки. Об этом 9 апреля заявил форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в Instagram.

«У Овечкина есть всё, чтобы побить рекорд Гретцки. Но здесь всё должно сойтись в одну точку. Жаль, сейчас вмешался коронавирус», — сказал Малкин.

Напомним, Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 706 заброшенных шайб. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.

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