Барселона, Испания, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В футбольном клубе «Барселона» шесть членов совета директоров подали в отставку. Об этом 10 апреля сообщает La Vanguardia.
По информации издания, они покинули занимаемые должности, заявив, что не могут управлять работой клуба во время пандемии коронавируса и после неё.
Отмечается, что это также связано с делом о критике капитана команды Лионеля Месси в социальных сетях.
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