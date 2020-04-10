Барселона, Испания, , 09:34 — REGNUM В футбольном клубе «Барселона» шесть членов совета директоров подали в отставку. Об этом 10 апреля сообщает La Vanguardia.

По информации издания, они покинули занимаемые должности, заявив, что не могут управлять работой клуба во время пандемии коронавируса и после неё.

Отмечается, что это также связано с делом о критике капитана команды Лионеля Месси в социальных сетях.

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