Лас-Вегас, США, , 09:15 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что шокирован новостью об отмене турнира UFC 249. Об этом 10 апреля сообщает The Orange County Register.

«Я уверен, что для этого есть веская причина, давайте будем реалистами», — сказал Фергюсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава UFC Дэна Уайт объявил об отмене турнира из-за пандемии коронавируса.

Главным поединком должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Но позже российского бойца заменил американец Джастин Гейджи.

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