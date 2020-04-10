Сеул, , 09:06 — REGNUM Сборная Южной Кореи сохранила 40-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей футбольной организации.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская сборная набрала 1 464 очков. Известно, что команда Южной Корее удерживает данную позицию с декабря прошлого года.

Среди стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), Южная Корея занимает третью строчку после Японии (28-е место) и Ирана (33-е место).

В первую пятёрку вошли Бельгия, Франция, Бразилия, Великобритания и Уругвай.

Отмечается, что сборная Панамы занимает 81-е место в рейтинге, Узбекистана — 85-е место, Белоруссии — 87-е место, Гватемалы — 130-е место, Никарагуа — 151-е место, Южного Судана — 168-е место.