Лас-Вегас, США, 10 апреля 2020, 08:36 — REGNUM UFC будет первым видом спорта, который вернётся после пандемии коронавируса. Об этом 10 апреля заявил глава организации Дэна Уайт, сообщает MMAJunkie.
«UFC будет первым видом спорта, который вернётся. Мы проведём бой на острове», — сказал Уайт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, турнир UFC 249 отменён из-за пандемии коронавируса. Уайт пытался провести его, однако ему «позвонили с самого высокого уровня и сказали отменить этот турнир».
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