Лас-Вегас, США, , 08:19 — REGNUM Турнир UFC 249 отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 10 апреля заявил президент UFC Дэна Уайт, сообщает ESPN.

«Сегодня нам позвонили с самого высокого уровня и сказали отменить этот турнир», — сказал Уайт.

Напомним, турнир должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесён из-за коронавируса. Уайт до последнего пытался провести турнир.

Так, он заменил Хабиба Нурмагомедова, который не смог вылететь из России, на американского бойца Джастина Гейджи. После этого он объявил, что бои пройдут на частном острове.

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