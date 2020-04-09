Барселона, Испания, , 23:04 — REGNUM 32-летний атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси опроверг информацию в переходе в «Интер», выступающий в Серии А. То же самое футболист сказал и про «Ньюэллс Олд Бойз».

Ранее сообщалось, что «Интер» проявляет интерес к 32-летнему аргентинцу.

Стоимость Месси по оценкам портала transfermarkt составляет 112 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 22-х матчах испанской Примеры, в которых заработал 19+12 очков по системе гол+пас.