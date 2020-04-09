Мадрид, , 22:20 — REGNUM За контракт 28-летнего атакующего полузащитника «Реала» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса поспорят «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», которые являются основными претендентами на футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийца также заинтересованы «Арсенал», «Наполи» и «Эвертон».

Трансферная стоимость Родригеса по версии портала transfermarkt составляет 32 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел на поле 13 игр во всех турнирах, в которых заработал 1+2 очка по системе гол+пас.