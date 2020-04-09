Рим, , 22:13 — REGNUM 24-летний таранный форвард «Кристал Пэласа» и сборной Норвегии Александер Серлот может перейти в неаполитанский клуб. В текущем сезоне норвежец выступает на правах аренды за турецкий «Трабзонспор».

Серлот может заменить в «Наполи» польского форварда Аркадиуша Милика, который из-за частых травм не может закрепиться в основе.

В текущем сезоне 2019/20 в 26-ти матчах Суперлиги Серлот стал автором 19-ти забитых мячей (лучший результат на турнире) и 7-ми голевых передач.

Трансферная стоимость футболиста по версии портала transfermarkt составляет 13 миллионов евро.