Денвер, США, , 21:48 — REGNUM 9 апреля в рамках последнего тура второй стадии онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 Europe встретились коллективы Natus Vincere и fnatic. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась победой шведской команды со счетом 2:0 на картах Inferno (16:13) и Nuke (16:9).

MVP матча был признан шведский киберспортсмен Людвиг «Brollan» Бролин, набравший статистику 42−28.

NaVi с 9-ю баллами опустились на четвертое место. Fnatic, одержав четвертую победу и набрав 12 очков, поднялись на первую позицию.