Барселона, Испания, , 21:33 — REGNUM 32-летний атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем отношении к экс-форварду «Арсенала» и «сине-гранатовых» Тьерри Анри, который выступал за каталонский клуб в периоде с 2007-го по 2010-й года: «Когда мы внезапно оказались в одной команде, он уже был состоявшимся футболистом, успешно проявившим себя в Англии. Я с восхищением смотрел на него. Его легкость, с которой он реализовывал голевые моменты, всегда мне нравилась».

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 31-м матче во всех турнирах, в которых заработал 24+16 очков по системе гол+пас.