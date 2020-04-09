Денвер, США, , 21:15 — REGNUM 9 апреля в рамках матча заключительного тура ESL Pro League Season 11 встретились коллективы Astralis и mousesports. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась разгромным поражением «мышек» со счетом 0:2 на картах Inferno (3:16) и Dust2 (1:16).

MVP встречи стал 22-летний датский киберспортсмен Эмиль «Magisk» Рейф, коэффициент k/d которого составил 2,47, а средний урон за раунд — 107,4.

На данный момент Astralis с 9-ю баллами поднялись на третье место, которое дает право участвовать в плей-офф турнира. Mousesports с тем же количеством баллов идут позицией ниже.