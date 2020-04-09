Барселона, Испания, , 19:49 — REGNUM Согласно сообщениям портала The Telegraph, «Барселона» планирует приобрести защитника «Манчестер Сити» Жаоу Канселу в ближайшее межсезонье.

По данным источника, «Барселона» намерена включить в сделку своего правого защитника Нельсона Семеду, который вместе с денежной компенсацией будет обменян в «Сити» на 25-летнего португальца.

В этом сезоне Канселу провел за «Манчестер Сити» 11 матчей в чемпионате Англии.

Семеду принял участие в 21 встрече за «каталонцев», совершив три голевые передачи.