Москва, , 19:37 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев подписал новое соглашение с клубом, сообщается на офицальном портале «армейцев». Контракт будет рассчитан на два года.

«Я принял решение остаться в России и ближашие два года провести в ЦСКА», — заявил Слепышев.

В этом сезоне форвард провел 54 матча в рамках регулярного чемпионата, набрав 45 (18+27) очков. В четырех матча плей-офф Слепышев отличился 5 (2+3) очками.

Напомним, что ранее клуб Национальный хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз», в котором он ранее выступал, пригласил Слепышева в свой тренировочный лагерь. За «нефтяников» Антон провел 103 матча и набрал 23 (10+13) очка.