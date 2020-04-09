Москва, , 19:26 — REGNUM Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб принял решение сократить зарплаты футболистам и тренерам в свзяи с кризиосм, вызванным коронавирусом.

«В последние дни было много противоречивой информации о нашем клубе. Я могу подтвердить, что мы действительно договорились с игроками, и мы благодарны им, что они встретились с нами на полпути в это трудное время. Мы благодарны им за это, потому что в противном случае нам было бы гораздо труднее справиться с пандемии последствиями. Мы должны понимать, что в последнее время возникли проблемы, связанные не только с рубля рост стоимости. Самое главное, что мы потеряли доходы от проведения игр, спонсорство и договор аренды задержки и т. д. В принципе, мы очень быстро договорились со всеми, за исключением того, что были некоторые технические вопросы, связанные с нюансами и юридических конструкций. В целом мы благодарны ребятам, что они согласились достаточно быстро. Порезы схема такая: в Марте на 50%, апреля-на 60%. Как только начинается обучение, игроки начнут получать 70%, и как только официальные игры возобновятся-100%», — цитирует Бабаева портал Sport24.