Милан, Италия, , 18:56 — REGNUM Бывший тренер лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» Унаи Эмери может возглавить «Милан», об этом сообщает Sky Sport Italia.

Согласно информации портала, «Милан» ведет переговоры с бывшим тренером «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником, но ожидается, что специалист стане спортивным директором клуба. Следовательно, главным претендентом на пост наставника клуба становится Унаи Эмери.

Предыдущей командой Эмери был «Арсенал», который он возглавил перед стартом сезона 2018−2019 годов, заменив Арсена Венгера. В ноябре 2019 года испанец был уволен.

В этом сезоне «Милан» занимает седьмую строчку чемпионата Италии с 36 очками 26 матчах турнира.