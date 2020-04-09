Берн, , 18:49 — REGNUM Мужской чемпионат Европы по баскетболу был перенесен с 2021 на 2022 год в связи с новыми датами проведения Олимпийских игр в Токио, которые в свою очередь были перенесены на лето 2021 года из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале Международной федерации баскетбола (FIBA).

Согласно информации, размещенной на сайте, турнир должен пройти с 1 по 18 сентября 2022 года.

Отметим, что из-за переноса чемпионата Европы пришлось наметить отборочные матчи чемпионата мира на август 2022 года. Олимпийская квалификация пройдет с 22 июня по 4 июля 2021 года.