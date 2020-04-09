Осло, , 18:24 — REGNUM Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мыслями о своей карьере и отметил, что еще рано ночевать на лаврах.

«Время — это все. Ты должны четко понимать, насколько ты хорош и насколько силён твой клуб. Тебе нужно подумать о людях в команде и о том, как они могут помочь тебе прогрессировать.

Я не могу переоценить себя. Для меня всегда было важно знать, что я хорош, но есть много хороших игроков. Для меня всегда важно не думать, что я лучше, чем я. Я чувствую себя хорошо, но в некоторых играх я недостаточно хорош. Я счастлив быть в окружении великих людей. Это только начало, и многое предстоит сделать», — цитирует футболиста портал Marca.

Холанд перешел в «Боруссию» зимой и успел сыграть восемь игр и забить девять матчей, отдав две результативные передачи.