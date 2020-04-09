Абу-Даби, , 18:15 — REGNUM Петербургский велогонщик российской профессиональной континентальной велокоманды «Газпром-Русвело» Дмитрий Страхов, который в марте попал в больницу Абу-Даби (ОАЭ) с заражением новой коронавирусной инфекцией, полностью выздоровел и возвращается на родину. Об этом 9 апреля сообщается на официальной странице команды «Газпром-Русвело».

Гонщики «ГазпромРусВело» Дмитрий Страхов и Игорь Боев возвращаются в РФ Фото: www.instagram.com/rusvelocycling

Вместе с коллегой из ОАЭ вылетел и велогонщик Игорь Боев, который так же, как и Страхов, находился под медицинским наблюдением на протяжении месяца.

«Гонщики «ГазпромРусВело» Дмитрий Страхов и Игорь Боев, выздоровевшие от коронавируса, улетели из ОАЭ после месяца изоляции. В связи с ограничениями авиасообщений гонщикам предстоит долгий путь домой», — говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский велогонщик госпитализирован в Абу-Даби с коронавирусом