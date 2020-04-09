Парма, Италия, , 17:57 — REGNUM Полузащитник аравийского «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко может вернуться в состав родной «Пармы», об сообщает портал Sky Sport Italia.

«Вернется ли Джовинко в «Парму»? Посмотрим», — отреагировал на информацию о возвращении итальянца директор клуба Даниле Фаджано.

Напомним, что ранее 33-летний игрок сам изъявлял желание в итальянский чемпионат. Срок его контракта с «Аль-Хилялем» заканчивается 31 декабря 2021 года.

Джовинко выступал за «Парму» с 2010 по 2012 год.

В этом сезоне Себастьян принял участие в 25 матчах за «Аль-Хиляль», отличившись 6 голами и 8 голевыми передачами.