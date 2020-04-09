Москва, , 17:39 — REGNUM Согласно информации портала «Чемпионат», полузащитник словацкой «Жилины» Ян Бернат попал в сферу интересов московского ЦСКА.

Словацкий клуб начал процесс расформирования из-за нехватка средств в связи с финансовым кризисом, вызванным коронавирусом.

19-летний футболист вышел на поле в 17 матчах за «Жилину» в этом сезоне и записал на свой счет 7 забитых мячей.

ЦСКА занимает пятое место в рамках турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 36 очками в 22 матчах турнира. На первой строчке расположился петербургский «Зенит».

Напомним, что чемпионат России приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.