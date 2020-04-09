Леверкузен, Германия, , 17:21 — REGNUM Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц сообщил, что хочет уйти из клуба в ближайшее межсезонье.

Согласно информации Sky Sports, 20-летний вундеркинд изъявил желание присоединиться к мюнхенской «Баварии». Тренер «баварецев» Ханс-Дитер Флик расматривает трансфер игрока, как серьезное усиление в линию полузащиты.

«Байер» рассчитывает продать игрока не меньше чем за 114 миллионов евро.

Ранее игроком интересовались «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и лондонский «Челси».

В этом сезоне Хаверц провел 22 матча в составе «Байера» и набрал 11 (6+5) очков по системе «гол+пас».