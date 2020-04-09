Берн, , 16:50 — REGNUM Согласно сообщениям журналиста Eurosport Жана Лоньона, московский «Локомотив» и «Краснодар» включили в список своих трансферных интересов камаринского нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме».

По данным журналиста, «Янг Бойз» уже огласил цену за 26-летнего футболиста. Швейцарский клуб хочет получить не меньше 15 миллионов евро от одного из российских клубов. Действующий контракт камерунца рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Нсаме принял участие в 21 матче за «Янг Бойз» в чемпионате страны, отметившись 18 голами. Также на его счету два мяча в шести матчах Лиги Европы.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом в активе. «Краснодар» с тем же количеством баллов замыкает тройку лидеров чемпионата.