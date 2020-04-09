Милан, Италия, , 16:38 — REGNUM Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в миланский «Интер» в ближайшее межсезонье, сообщает портал Goal.com.

Согласно информации источника, «Интер» уже готовит трансферное предложение по испанскому защитнику. Его нынешний контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Бельерин принял участие в 16 матчах за «канониров», отличившись двумя голевыми передачами и одним голом.

На данный момент «Арсенал», отыграв 28 матчей в чемпионате Англии, занимает девятое место в турнирной таблице с 40 очками в активе.

Английская премьера-лига приостановлена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.