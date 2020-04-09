Виго, Испания, , 16:17 — REGNUM «Сельта», в составе которой выступает россиянин Федор Смолов, объявила о снижении зарплат на своем официальном сайте.

Согласно заявлению клуба, руководство команды договорилась с персоналом, игрокам, тренерским и медицинским штабом о снижении заработной платы в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Степень уменьшая зарплат не сообщается.

Напомним, что чемпионат Испании приостановлен в связи с угрозой коронавируса. Испания стала очагом заражения, на данный момент в стране свыше 130 тысяч зафиксированных случаев заражения.

Смолов выступает за «Сельту» с январе этого года. Россиянин провел шесть матчей в их составе и отличился одним голам в ворота «Реала», который ранее также принял решение о снижении зарплат своим игрокам и персоналу.