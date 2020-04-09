Брюссель, , 15:56 — REGNUM Бельгийский футбольный клуб «Стандард» (Льеж) может лишиться профессионального статуса. Об этом 9 апреля сообщает RTBF.

По информации издания, «Стандард» не смог получить лицензию на следующий сезон. Клуб не подтвердил выплату бонусов восьми игрокам за февраль 2020 года на общую сумму более €1 млн.

«Стандард» имеет право до 14 апреля подать апелляцию. Если клуб не получит лицензию, то он сможет сыграть только в третьем дивизионе.

Напомним, «Стандард» был основан в 1898 году. За всю историю он 10 раз становился чемпионом Бельгии, а также шесть раз выигрывал Кубок страны.