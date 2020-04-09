Химки, Московская область, , 15:49 — REGNUM Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед может вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). Об этом 9 апреля заявил агент игрока Обрад Фимич, сообщают «Известия».

"Клубы НБА проявляют к нему интерес каждый год», — сказал Фимич.

Он добавил, что не исключает перехода Шведа в один из клубов НБА, которые претендуют на Кубок Ларри О’Брайена.

Напомним, Швед играл в НБА с 2012 по 2015 год. Он выступал за такие клубы, как «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».