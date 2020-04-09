Москва, , 15:06 — REGNUM Российская фигуристка Александра Степанова заявила, что публикации в иностранных СМИ о том, что она нарушила антидопинговые правила, являются безответственностью. Об этом 9 апреля сообщает ТАСС.

«То, что пишут такое в нынешней ситуации, это просто за гранью. Такие вещи могут навредить жизни спортсменов», — сказала Степанова.

Она добавила, что иностранные издания безответственно относятся к спортсменам и к своей работе.

Ранее ряд иностранных СМИ написали, что 24-летняя фигуристка нарушала антидопинговые правила и поэтому должна вернуть медали. 8 апреля на сайте РУСАДА появилась информация об аннулировании результатов её тезки, бегуньи Александры Степановой, дисквалифицированной на четыре года.