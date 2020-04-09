Пхенчхан, Южная Корея, , 14:50 — REGNUM Дата проведения международного состязания по тхэквондо Pyeongchang World Taekwondo Hanmadang перенесена на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей учебного центра тхэквондо в Сеуле Куккивон (Kukkiwon).

По их словам, данное решение принято для обеспечения безопасности участников состязания и зрителей в связи с распространением коронавируса по миру.

Первоначально, мероприятие, в котором планировали принять участие около 5000 человек из 60 стран мира, должно было пройти в период с 10 по 14 июля. Точная дата проведения спортивного мероприятия будет оглашена позже.

Отметим, что состязания по тхэквондо Taekwondo Hanmadang проводится с 1992 года.