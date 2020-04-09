Москва, , 13:19 — REGNUM Российский гимнаст Сергей Найдин сдал второй тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Об этом 9 апреля заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, сообщает ТАСС.

«Тест пришел отрицательный, предварительно сказали, что у него не подтвердился коронавирус», — сказала Родионенко.

Она добавила, что через день или два спортсмена должны выписать из больницы. При этом на 10 апреля у него запланирован ещё один тест.

Напомним, Найдин был помещён больницу 1 апреля из тренировочной базы «Новогорск». Тогда вся команда покинула базу Коронавирус также подозревали у главного тренера сборной России Андрея Родионенко. Однако он сдал два повторных теста, которые оказались отрицательными.

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