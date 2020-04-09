Москва, 9 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердила новый состав комиссии спортсменов. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе организации.
В комиссию вошли Елена Исинбаева, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика, Татьяна Чебыкина, Марк Бурдин, Олег Григорьев, Андрей Минжулин, Андрей Сафронов и Тимофей Чалый.
Новый состав был утверждён путём заочного голосования членов президиума ВФЛА.
Напомним, в марте Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова отказались принимать участие в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА.
Причиной этому стало принятие ВФЛА нового положения о комиссии без консультаций со спортсменами. Ранее Ласицкене, Шубенков и Сидорова создали свою комиссию спортсменов и выступали с критикой предыдущего руководства ВФЛА.