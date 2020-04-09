Москва, , 12:05 — REGNUM Российские велогонщики Дмитрий Страхов и Игорь Боев вернулись в Россию из ОАЭ. Об этом 9 апреля сообщает «Р-Спорт».

"Боев и Страхов вернулись из ОАЭ. Команда предприняла все усилия, чтобы организовать ребятам трансфер из Эмиратов», — сказал генменеджер команды «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин.

Напомним, велогонщики заразились коронавирусом в ОАЭ. Они были 10 марта госпитализированы после того, как прошли тест, показавший положительный результат. 7 апреля спортсмены были выписаны из больницы после прохождения курса лечения.

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