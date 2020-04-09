Ньон, Швейцария, , 11:54 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сократить количество городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы — 2020. Об этом 9 апреля сообщает Daily Mail.

По информации издания, в УЕФА опасаются, что из-за экономических потерь, связанных с пандемией коронавируса, два города не смогут подготовиться к турниру. Это столица Италии Рим, а также испанский город Бильбао.

При этом в УЕФА заявили, что Евро-2020 должен пройти в тех же городах по тому же расписанию, которое было запланировано ранее. Но в настоящее время график матчей не утверждён окончательно.

Напомним, из-за коронавируса чемпионат Европы перенесен с 2020 года на период на 2021 год. Матч должны пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Риме, Амстердаме, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Баку, Мюнхене, Бильбао и Глазго.