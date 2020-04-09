Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, , 11:31 — REGNUM Сезон 2020/21 Кубка мира по лыжным гонкам может быть отменён из-за коронавируса. Об этом 9 апреля заявил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере, сообщает издание VG.

«Но мы не знаем даже, останутся ли наши спонсоры. Ситуация отразится на всех странах, командах и организаторах», — сказал Миньере.

Он добавил, что если лыжники не смогут свободно переезжать из страны в страну, невозможно будет провести сезон. Кроме того, если запретят присутствие в одном месте более 100 человек, то гонок также не будет.