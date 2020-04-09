Цюрих, Швейцария, , 10:28 — REGNUM Изменения в футбольные правила внёс Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Об этом 8 апреля сообщается на сайте организации.

Изменения коснулись трактовок правил игры рукой и определения офсайда.

Согласно поправкам, определение игры рукой теперь будет проходить по линии подмышки. Всё, что ниже этой линии, будет считаться рукой. Всё, что выше, в том числе плечо, не будет считаться нарушением.

Кроме того, попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только тогда, когда оно имеет место перед голом или голевым моментом.

Что касается правил офсайда, то игрок атакующей команды не будет считаться находящимся в положении «вне игры», если мяч попал к нему от футболиста защищающейся стороны, сыгравшего рукой.

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